Pegida overweegt nieuwe demonstratie in Rotterdam

Aanhangers van Pegida willen donderdag opnieuw gaan demonstreren voor de Rotterdamse moskee waar ze donderdag ook naar onderweg waren. Dat meldt de anti-islamgroepering op Facebook.

Afgelopen donderdag zou Pegida een varken gaan roosteren bij de Laleli Moskee in Rotterdam-Charlois. Er werden zo'n dertig demonstranten verwacht, die per bus naar de moskee zouden worden gebracht.

De demonstratie werd echter op het laatste moment afgeblazen . Pegida zegt dat de politie hun veiligheid niet kon garanderen, maar volgens de politie was de aftocht hun eigen keuze.

Als tegenactie hadden honderden mensen zich verzameld bij de moskee aan de Gruttostraat. Bij deze mensen werd het afblazen met gejuich ontvangen. "Ik moest een paar tranen laten en ik heb de wijkagent omhelsd", vertelde Ziyattin Komürcü van de Laleli Moskee eerder.

Burgemeester Aboutaleb betreurde het dat de demonstratie van Pegida op het laatste moment werd geschrapt vanwege de vele tegendemonstranten. "De vrijheid van demonstratie is ons dierbaar en ik vind het jammer dat Pegida niet heeft kunnen demonstreren. Want het is wel erg belangrijk dat ze die boodschap moeten kunnen uiten. Hoe giftig die boodschap ook is, hij moet geuit kunnen worden."

Of de demonstratie er daadwerkelijk komt, moet dinsdag duidelijk worden. Burgemeester Aboutaleb wil voor die tijd niet reageren.