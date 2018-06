Ex-nieuwslezer Radio Rijnmond loopt ultramarathon (90 km) in Zuid-Afrika

Hij had al heel wat 'gewone' marathons in de benen. Tijd voor een nieuwe uitdaging, dacht Gerben Solleveld, tot voor kort nieuwslezer bij Radio Rijnmond. Dit weekend liep hij de "loeizware" Comrades Marathon in Zuid-Afrika. Ruim negentig kilometer lang. In een gebied waar geen meter vlak is. Zijn eindtijd? Zeven uur, 56 minuten en 43 seconden.

Wat hem er toe dreef om het vliegtuig te pakken voor deze tocht der tochten? "Ik ben al jaren fan van Zuid-Afrika. En kennissen hebben de Comrades Marathon ook gelopen. Het is een evenement met een historie. In Zuid-Afrika, waar het nog altijd rumoerig is, is het ook een van de weinige dagen in het jaar waarop iedereen met elkaar door een deur kan. Dat soort verhalen spreken mij aan. En toen dacht ik: ik ga het ook gewoon doen."

Veteraan

De Comrades Marathon wordt sinds 1921 elk jaar gehouden. Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het evenement niet door.

Het was oorlogsveteraan Vic Clapham die de monstertocht bedacht. Met de Comrades Marathon wilde hij de Zuid-Afrikaanse soldaten eren, die waren omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Clapham had zelf tijdens de oorlog een 2700 kilometer lange tocht moeten maken door Duits Oost-Afrika. Daarom vond hij een fysieke uitputtingsslag een gepast eerbetoon.

Voor de eerste Comrades Marathon hadden zich 48 mensen ingeschreven. Slechts 34 kregen toestemming om te starten. En maar zestien mannen haalden de finish. Vrouwen mogen pas sinds 1975 meedoen.

Wie denkt dat de loodzware run in het heuvelachtige gebied tussen Pietermaritzburg en Durban nog steeds voor een handvol diehards is weggelegd, heeft het mis. Dit jaar deden 20 duizend mensen mee, weet Gerben Solleveld. "En bizar veel lopers halen de finish."

Rijen dik langs de route

De sfeer onderweg? Die is geweldig, zegt hij. "Het publiek staat, net als bij de marathon van Rotterdam, rijen dik langs de route. Ook tussen lopers onderling is het bijzonder. Zo werd ik onderweg opeens aangesproken door een wildvreemde man. Hij vroeg hoe het ging en waar ik vandaan kwam. Het is niet voor niets de Comrades Marthon. Comrade betekent kameraad."

De run moet in twaalf uur tijd volbracht worden. "Onderweg zijn ook allerlei controlepunten. Als je daar niet op tijd bent dan stuit je op een lint van mensen en mag je er niet meer door."

Gerben kwam met zijn tijd van 7:56:43 ruim op tijd over de finish. Zijn startnummer was 5245. Hij eindigde ermee als 900ste.

Of hij the day after ook nog kan lopen? Jawel, klinkt het monter vanuit Durban. "Maar het tempo ligt net even wat lager dan normaal."

Over de volgende uitdaging heeft hij nog niet nagedacht. "Eerst twee weken rust", zegt hij. "En dan zien we wel weer verder."

Gerben heeft de marathon gelopen. En dus niet gefilmd. Wil je zien wat hij onderweg is tegengekomen? Kijk dan naar de geweldige impressie hieronder van de Comrades Marathon uit 2014: