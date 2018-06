Op safari door Rotterdam-West

Op reis door een Rotterdamse stadswijk, langs bekende én onbekende plekken. Vanaf afgelopen weekend is het architectuurfestival ZigZagCity weer in de stad. Dit jaar staat Rotterdam-West centraal.

Tijdens het festival, dat twee weken duurt, leer je de wijken Oude Westen en Middelland van binnen en buiten kennen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een informatieboekje.

"Het aanbod is heel verschillend", zegt initiatiefnemer Pieter Kuster. Hij pikt onder andere een woning in de Gouvernestraat uit het boekje. "Sinds een paar jaar staat daar een hele smalle en hoge woning van bakstenen, gemaakt van bouw- en afvalmateriaal."

Je mag daar ongegeneerd naar binnen gluren, om zo meer informatie over de woning te krijgen. "In het laatste weekend van het festival geven de eigenaren ook rondleidingen."

Fabriek

Naast bijzondere huizen maakt ook de slager aan de Kruiskade deel uit van ZigZagCity. "We vonden de slager bijzonder, omdat hij er al zo lang zit en met zijn tijd is meegegaan. Hij zit eigenlijk in een oude fabriek; er werd alcohol gemaakt", vertelt Kuster.

Je kunt de slagerij binnenlopen, een koptelefoon opzetten en vervolgens luisteren naar de familiegeschiedenis en de geschiedenis van het pand.

Bij een oude confectiefabriek in de buurt van de Middellandstraat kunnen bezoekers hun oor tegen het raam aan leggen. "Een kunstenaar heeft een muziekcompositie gemaakt met oude geluiden. Dat kun je wel alleen horen op de tijden dat het festival is, want anders wordt iedereen in de buurt gek."

Het festival is tot en met 24 juni elke week van donderdag tot en met zondag.

De route door West is dan zelfstandig te lopen, maar in de weekenden worden er ook speciale tours georganiseerd. Het informatieboekje is onder meer te krijgen bij Rotterdam Tourist Information, het Nieuwe Instituut en het paviljoentje in het wijkpark Oude Westen.