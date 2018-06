Club BLU viert heropening met groot feest

Rappers Ronnie Flex en Boef behoren tot een keur aan artiesten die vrijdag optreden als Club BLU weer open gaat. Het is het eerste feest in de Rotterdamse uitgaansgelegenheid sinds burgemeester Aboutaleb eind december tot sluiting over ging.

Afgelopen donderdag maakte de rechter een einde aan die bestuurlijke maatregel . Club BLU werd gesloten na een reeks van incidenten, waaronder het neerleggen van een handgranaat bij de ingang en het leegschieten van een automatisch wapen op de voordeur.

De voorvallen gebeurden overigens niet terwijl de club aan de Alexanderlaan geopend was. De incidenten zouden gebeuren omdat de eigenaar weigerde afpersers te betalen . Sinds de sluiting zijn er geen dreigingen geuit.

Voldoende toezicht

Over de beveiliging rond het eerste feest doet Club BLU geen mededelingen. ''We zorgen dat er voldoende toezicht is. We hebben deze week nog overleg met de gemeente en de politie om de laatste details te regelen'', zegt de eigenaar.

De organisatie heeft voor Nederlandse artiesten gekozen, omdat de tijd te kort was om buitenlandse gasten uit te nodigen. ''Maar we hebben een mooie line-up. We rekenen op zeker 1500 bezoekers.''