Bouwput depot Boijmans open voor publiek Een artist-impression van de 'glimmende bloempot'. In december 2017 zag de bouwput er zo uit

Het museumdepot van Boijmans van Beuningen in het Museumpark in Rotterdam is nog volop in aanbouw en gaat pas in 2020 open voor publiek. Maar geïnteresseerden kunnen komend weekend alvast een kijkje nemen op de bouwplaats.

In het kader van het architectuurweekend worden er zaterdag zes korte tours door het geraamte van het museumdepot georganiseerd. "Het is natuurlijk super bijzonder om te kijken hoe zo'n gebouw gemaakt wordt", vertelt tourgids Annet. Het depot, ook wel 'de glimmende bloempot' genoemd, is ontworpen door het architectenbureau MVRDV. Dat bureau heeft ook de Markthal ontworpen. Het depot moet net zo'n eyecatcher worden als de overdekte markt. Tijdens de tour kan je volgens de gids goed zien hoe het bijzondere gebouw gebouwd wordt. "Dat kan je niet zien vanaf de straat, daarvoor moet je er echt in. Je mag er omheen lopen en een klein stukje proefgevel zien die hier staat op gesteld." Per tour kunnen er zaterdag twintig mensen een kijkje nemen op de bouwplaats. Ook na dit weekend worden er nog af en toe tours georganiseerd, vertelt Annet. "Op de site kan je kijken of er een tour beschikbaar is en je aanmelden." Het depot is een oplossing voor het ruimtetekort waar Boijmans mee kampt. Slechts een deel van de collectie van 70 duizend stukken kan in het museum tentoongesteld worden. Het is de bedoeling dat het publiek in het depot niet alleen kunst kan bekijken, maar ook kan zien hoe restauraties en onderzoeken worden uitgevoerd. Het gebouw moet het eerste toegankelijke depot in de wereld zijn.