Gaslek in Vlaardingen

Bij werkzaamheden aan de Galgkade in Vlaardingen is maandagmiddag een hoofdleiding geraakt. Daardoor ontstond er een gaslek.

Bij de milieudienst Rijnmond DCMR kwamen meerdere klachten binnen van mensen die een gaslucht hadden geroken.

De nabijgelegen Beethovensingel is tijdelijk afgesloten geweest. De brandweer heeft daar een waterkanon ingezet, zodat het gas niet verder kon verspreiden.

Rond 14:15 uur had Stedin de afsluiter gevonden en is de uitstroom van het gas gestopt. Daarna kon ook de weg weer vrijgegeven worden.

Voor zover bekend zijn er geen mensen onwel geworden door de lucht. Ook zijn er geen panden in de buurt ontruimd. Door de gaslek zaten huizen in een nieuwe wijk die in de buurt gebouwd wordt, zonder gas. Maar hier wonen nog geen mensen in.