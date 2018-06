Warme douche voor Barendrechtse dierenkliniek

Je hebt een doodzieke hond, maar geen geld om direct de dierenarts te betalen. Wat dan? De Rotterdamse Marina Capruso uit Rotterdam ving op veel adressen bot, maar kreeg toch hulp voor haar Bennie. Van een kliniek in Barendrecht.

Capruso - een Rotterdamse met Kroatische roots - heeft reuma en kan niet meer werken. Ze heeft daarom een uitkering. Nog twee dagen en ze zou weer geld krijgen. Maar zolang kon de doodzieke Bennie niet wachten op hulp. Het ging slecht met de golden retriever.

Bezorgd belde ze de ene dierenarts na de andere. Maar overal moest ze na behandeling van haar hond direct afrekenen. En bij de Minimax Dierenkliniek voor mensen met een dunne portemonnee kon ze pas na een week terecht. Het was iets om wanhopig van te worden.

Totdat haar zoon haar op het spoor zette van de Spoed- en Verwijskliniek in Barendrecht. Marina Capruso: "Het was 23:00 uur en daar zeiden ze: kom maar snel. Zonder dat ik hen meteen moest betalen. Het belang van de hond telde voor hen het zwaarst."

De 10-jarige Bennie werd op de onderzoekstafel gelegd. En daarna volgde slecht nieuws: hij had een tumor in zijn buik.

Capruso kreeg het advies om haar hond te laten inslapen. "Dat was moeilijk", zegt ze met een snik. "Voor mij en mijn zoon. Want Bennie zat diep in ons hart."

Ze blijft de kliniek eeuwig dankbaar. Op Radio Rijmond geeft ze de dierendokter een spreekwoordelijke warme douche en komt woorden tekort om haar dankbaarheid te uiten.

Ook dankt ze de taxichauffeur die haar gratis naar huis bracht toen ze afscheid van Bennie had genomen. "Ik wil dat heel Nederland weet hoe lief deze mensen zijn."