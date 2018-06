Deel dit artikel:











Ruud Visschedijk na 17 jaar weg bij Nederlands Fotomuseum Ruud Visschedijk

Ruud Visschedijk vertrekt per 1 september bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Hij gaat aan de slag bij het Kenniscentrum Cultuureducatie in Rotterdam.

Visschedijk (1955) stond sinds 2001 aan het roer bij het museum dat bij zijn aantreden nog Nederlands Foto Instituut heette. Onder zijn leiding fuseerde de instelling in 2003 met het Nederlands fotoarchief en het Nationaal fotorestauratieatelier. Vier jaar later verhuisde het Nederlands Fotomuseum naar gebouw Las Palmas aan de Wilhelminakade. Voor Visschedijk is het na 17 jaar tijd om wat anders te gaan doen. "Ik kijk met ongelooflijk veel plezier terug op deze tijd. Het is geweldig om te zien hoe het Nederlands Fotomuseum is uitgegroeid tot een prachtige instelling.” Sinds de verhuizing wisten steeds meer mensen het Nederlands Fotomuseum te vinden. Het aantal bezoekers groeide door naar bijna 100.000 per jaar. Wie Ruud Visschedijk opvolgt, is nog niet bekend. De Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum is bezig om een nieuwe directeur te zoeken.