Sparta neemt massaal afscheid van Tinus Bosselaar

Familie, vrienden en vele andere Spartanen hebben clubicoon Tinus Bosselaar hun laatste eer bewezen. Bosselaar overleed afgelopen woensdag op 82-jarige leeftijd. Onder de klanken van de Sparta-mars verliet de oer-Spartaan maandag voor de laatste keer het Kasteel, via een applaudisserende erehaag.

Nadat de deuren werden geopend, stroomde de Ridderzaal van het Kasteel meteen vol. Er was gelegenheid om een boodschap achter te laten in het condoleanceregister, om vervolgens bij de kist afscheid te nemen van Bosselaar.

Na indrukwekkende eer- en steunbetuigingen van supporters, verlieten familie en naasten in de Sparta-bus het Kasteel. Zij namen in besloten kring afscheid van Tinus Bosselaar, bij zijn crematie.

Man van de club

Directeur Manfred Laros benadrukt hoe dicht Bosselaar bij Sparta stond. "Hij was in allerlei hoedanigheden betrokken bij de club. Ik denk dat hij hier wel binnen elke mogelijke rol heeft gefunctioneerd. Daarin moeten we hem denk ik herinneren. Iedereen is blij dat ze op deze manier afscheid hebben kunnen nemen van Tinus. Hij heeft enorm veel betekend voor de club", aldus Laros.

Journalist/schrijver en Spartaan Hugo Borst sluit zich hier bij aan. "Een fenomeen is gaan hemelen. Het is onvermijdelijk. We leven nu in hele andere tijden. We zijn een minder goede club dan in de jaren vijftig en begin jaren zestig, dat is evident."

Borst zal zich Bosselaar verder herinneren als een altijd vrolijke man. "De lach was werkelijk op zijn gezicht gebeiteld. Hij was hartelijk, een echte gentleman. We zullen hem allemaal verschrikkelijk gaan missen."

Rood Witte Mannen Diner

"We moeten het vanaf nu doen met de herinneringen en de plakboeken", zegt voorzitter Ad Borstlap van de Supportersvereniging van Sparta. "Herinneringen aan het Rood Witte Mannen Diner waar hij altijd genood of ongenood te gast was. Dan vroeg hij vijf minuten spreektijd waarna hij de ene na de andere schuine bak vertelde, tot grote hilariteit van de aanwezigen."

Borstlap herinnert zich Tinus Bosselaar als een warme en toegankelijke man. Uiteraard roemt hij Bosselaar ook om z'n voetbalkwaliteiten. Borstlap heeft Bosselaar zelf nog zien spelen: "Je zou haast willen dat hij nog twintig was geweest, met het huidige Sparta had hij moeiteloos meegekund."

Er is op het Kasteel een lounge die de naam Bosselaar heeft. "En we hebben Bosselaar TV", zegt Borstlap. "Maar er zal nog wel een beker of jeugdtoernooi naar hem vernoemd worden. Het is allemaal zo recent, we hebben het daar nog niet over gehad. Dat gaat nog gebeuren."