Deel dit artikel:











Verdachte poging tot doodslag in Rotterdam per toeval opgepakt Foto: Politie Drechtsteden-Buiten Foto: Politie Drechtsteden-Buiten Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam bij toeval een man aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag. De man was betrokken bij een vechtpartij eerder die nacht in Breda.

Bij de vechtpartij zouden vuurwapens zijn gezien en iemand in een kofferbak zijn getrokken. Diverse politie-eenheden achtervolgden de vechtersbazen richting Rotterdam. De verdachten reden in meerdere auto's. Bij de Noordtunnel bij Alblasserdam kregen agenten de inzittenden van een van de wagens te pakken. Ze zetten de auto aan de kant en haalden de verdachten met getrokken wapens uit de auto. De A15 korte tijd was korte tijd volledig afgesloten. Een tweede auto werd bij de Beneluxtunnel aan de kant gezet. In totaal zijn vijf mensen aangehouden. Van hen zit alleen de verdachte van poging tot doodslag nog vast. Hij werd opgepakt op de A15. De politie vond niemand in de kofferbak van de auto. Ook had niemand van de verdachten vuurwapens bij zich.