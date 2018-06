'Kracht van oud-imam Haselhoef lag bij interreligieuze dialoog'

Oud-imam Abdullah Haselhoef is afgelopen weekend om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Hij was lange tijd 'woordvoerder van de moslimgemeenschap', maar werd dat tegen wil en dank, vermoedt Marianne Vorthoven, directeur van het Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).

Abdullah Haselhoef kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven in een ongeluk met een spookrijder op de A16. Ook een 27-jarige Litouwer kwam bij het ongeluk om.

De 49-jarige Dordtenaar werd bekend na de aanslagen in New York in 2001. Hij sprak onder meer op de herdenkingsdienst. "Hij is toen toch heel snel overal voor gevraagd. Op een gegeven moment is er juist heel veel kritiek over hem heen gekomen", vertelt Vorthoven op Radio Rijnmond.

"Hij is in het publieke debat daarin heel negatief benaderd. Ik kan me voorstellen dat die route niet helemaal gekozen was."

Homo's

Haselhoef veroorzaakte opschudding toen hij zei dat homo's volgens de Koran de doodstraf zouden moeten krijgen en belandde in de cel voor miljoenfraude met toeslagen voor kinderopvang. Ook noemde hij zich imam, terwijl hij zijn opleiding nooit had afgemaakt.

Vorthoven: "Het is wel heel tragisch. Ik weet dat ook alleen uit de media. De rechter heeft daar over geoordeeld. Over dat wel en niet zijn van imam, daar verschillen nog wel de meningen over wat het criterium daarvoor is."

Hoewel Vorthoren Haselhoef persoonlijk niet kende heeft ze hem wel eens ontmoet, onder andere bij een bijeenkomst rondom de interreligieuze dialoog. Daar lag volgens haar ook zijn kracht.

Vorthoven is altijd bij gebleven wat Haselhoef zei tijdens de herdenkingsdienst voor de aanslagen op 11 september 2001. "Wat indruk op me heeft gemaakt, is dat hij daar onder meer zei dat de grens tussen goed en kwaad, niet tussen oost en west, tussen christen en moslim of jood en atheïst ligt, maar in ons eigen hart is. Ik denk dat hele wijze woorden zijn."