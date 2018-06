Bouwers draaien op voor vervangen omloopwielen Botlekbrug

Rijkswaterstaat stuurt de rekening voor het vervangen van de omloopwielen van de Nieuwe Botlekbrug door naar de bouwers. Bouwcombinatie A-Lanes wacht een miljoenenstrop.

Het brugdek van de Botlekbrug gaat omhoog en omlaag langs 64 omloopwielen. Uit onderzoek is gebleken dat in de constructie van de wielen een ontwerpfout is gemaakt.

Lagers

De twee lagers die ervoor zorgen dat de wielen soepel draaien, zijn te klein en zitten te dicht tegen elkaar aan. Daardoor slijten ze harder dan gedacht.

De bouwers zijn opnieuw naar de tekentafel gegaan. Voortaan tellen de omloopwielen nog maar één lager, die wel een stuk groter is. Daardoor passen de oude omloopwielen niet meer en moeten ze worden vervangen.

De oude wielen, bij elkaar een gewicht van 768 ton staal, worden omgesmolten, zegt Peter-Bert van Herwijnen van bouwcombinatie A-Lanes-A15 in een interview met Cobouw.

Rijkswaterstaat is nog tot eind van de maand bezig met het vervangen van de 32 wielen van het oostelijk deel van de brug. De andere helft volgt als het Hartelkanaal daar is uitgediept. A-Lanes wil niet zeggen wat de ombouwoperatie kost.

Kinderziektes

De Botlekbrug kampt al sinds de opening in juli 2015 met tal van kinderziektes. Die hebben lang niet allemaal met de omloopwielen te maken. Er waren ook problemen met de vergrendeling, afsluitbomen en de verbindingen tussen de brug en de centrale.