Rotterdamse staat op paal tegen depressies

Renske de Vos wil depressies bespreekbaar maken. De 23-jarige Rotterdamse is zelf onder behandeling van deze psychische ziekte en moest afgelopen jaar haar opleiding staken. ''Ik durfde op gegeven moment ook niet meer in het Openbaar Vervoer omdat ik paniekaanvallen kreeg.''

Renske doet daarom mee aan Last Man Standing: een event waarbij 250 deelnemers zes uur lang op palen staan in het Markermeer. Daarmee wil ze geld ophalen voor een project dat psychische problemen bespreekbaar maakt in de klas.

Voor haar eigen depressie wordt Renske nog behandeld. Via huisarts en GGZ-instellingen kreeg ze hulp aangeboden, maar de 'eyeopener' kreeg ze toen ze inzag dat ze zichzelf moest helpen. ''Zij helpen mij en ik help mezelf. Het is iets wat je overkomt. Je hebt er niet voor gekozen. Je kan er wel voor kiezen om het op te lossen.''

Volgens Renske geeft het een fijn gevoel als ze over haar depressie kan praten. ''Ik praatte er nooit over omdat ik er andere mensen niet lastig mee wilde vallen. Op een groepsbehandeling zag ik dat iedereen er over praatte. Het is fijn als je het kan delen.''

Last Man Standing vindt plaats op 23 juni.