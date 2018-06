Deel dit artikel:











Te gast bij Rijnmond Nu: maag-darm en leverarts Manon Spaander Erasmus MC Ziekenhuis (Foto: Tom van Vark)

Zij komt na zessen vertellen over haar werk: strijden tegen kanker. Waar staat de medische wereld nu? En over tien jaar? Manon werkt als staflid van de afdeling Maag-, darm- en Leverziekte bij het Erasmus MC in Rotterdam.

Geschreven door Ruud de Boer

Wat maakt haar werk zo uitdagend? En waar loopt ze tegenaan? Als je een vraag hebt, schroom niet een mail te sturen naar Nu@Rijnmond.nl ! En luister vooral vanaf 16.00 uur naar Rijnmond Nu. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.