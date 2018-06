Gehackt in de haven: even het cybermeldpunt bellen

De Rotterdamse haven wordt steeds digitaler en dus ook kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Het Havenbedrijf Rotterdam komt met een meldpunt waar grote bedrijven voortaan moeten melden als ze slachtoffer worden van hackers.

Vorig jaar werden twee terminals van overslagbedrijf APM platgelegd door cybercriminelen. Dat leidde tot een enorme financiële schade en grote problemen op de weg en het water.

Om herhaling te voorkomen komt er nu een meldplicht voor in totaal 170 grote bedrijven in de haven. "Het gaat dan om bedrijven die zeeschepen ontvangen en goederen overslaan", zegt havenmeester René de Vries die ook belast is met de veiligheid in de haven.

Schade

Het meldpunt met telefoonnummer 010 - 252 1005 moet grootschalige IT-verstoringen in kaart brengen. "We kunnen dan meteen snel schakelen en grotere schade voorkomen, want alle havenbedrijven zijn op een of andere manier verbonden", legt havenmeester De Vries uit.

"Het bedrijf moet zelf de digitale problemen oplossen, maar hier in het Haven Coördinatie Centrum kunnen we 24 uur per dag ingrijpen als dat nodig is", zegt De Vries.

"Het cybermeldpunt biedt geen IT-ondersteuning, wij brengen acties op gang om de gevolgen voor de veiligheid te minimaliseren."

USB-stick

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam opende het meldpunt in het World Port Center. "We hebben de waterschappen om ons te beschermen tegen het water, dit meldpunt is net zoiets. Een soort waterschap dat de bedrijven in de haven moet beschermen", zegt Aboutaleb.

"Het gevaar zit overal. Als ik in China een USB-stick krijg van een bedrijf gooi ik 'm meteen weg in mijn hotel. Ook gebruik ik mijn eigen telefoon niet. Veel te kwetsbaar."