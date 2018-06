Deel dit artikel:











Nieuwe radartoren in stukken naar Tweede Maasvlakte Nieuwe radartoren Tweede Maasvlakte is 70 meter hoog

Een speciaal transport brengt dinsdag de nieuwe radartoren van het Havenbedrijf Rotterdam naar de Tweede Maasvlakte. Het zeventig meter hoge gevaarte wordt in drie stukken over de Maas vervoerd. In de loop van de ochtend passeert de toren de Van Brienenoordbrug.

De radartoren is gebouwd op de werkplaats van Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel. De toren van voorgeroest en weervast staal is ontworpen door architect Syb van Breda & Co. Het transport vertrekt tussen 10.00 en 11.00 uur uit Krimpen. Het duurt vervolgens zes tot zeven uur voor de duwboot Orion en sleepboot En Avent 7 de radartoren naar zijn eindbestemming hebben gebracht. Woensdag begint het Havenbedrijf met de installatie van de toren op de zeewering aan de Prinses Maximaweg. De nieuwe radarinstallatie is nodig omdat de oude aan het eind van zijn bouwkundige levensduur zit . Ook heeft de oude radartoren steeds meer last van obstakels zoals kranen. Daarom is de nieuwe toren ook drie meter hoger. Verder komt er marifoonapparatuur in de toren voor de communicatie met de scheepvaart. Nog deze maand moet de toren af zijn.