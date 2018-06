Burgemeester Albrandswaard kondigt vertrek aan

Hans Wagner ziet af van een tweede termijn als burgemeester van Albrandswaard. Dat heeft hij laten weten tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Hij zegt dat hij in overleg met zijn partner heeft besloten om wat anders te gaan doen als zijn periode als burgemeester erop zit. De ambtstermijn van Wagner loopt tot 17 juni 2019.

"Ik ben zelf overtuigd van de noodzaak het eigen werkveld regelmatig te vernieuwen of nieuw in te richten. Een periode van 5 tot 6 jaar valt voor mij daarbij goed te overzien."

Door nu al aan te geven dat hij niet verder gaat, wil Wagner de gemeenteraad de tijd geven om een opvolger te zoeken.

Wat Wagner gaat doet, weet hij zelf nog niet. Hij wil de komende maanden gebruiken om ander werk te zoeken.