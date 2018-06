Basacikoglu definitief naar Kayserispor

Bilal Başaçıkoğlu vertrekt bij Feyenoord. De buitenspeler heeft dinsdag een driejarig contract getekend bij het Turkse Kayserispor. Maandag vertrokken Başaçıkoğlu en zijn zaakwaarnemer al naar de nummer negen van de Turkse competitie.

Başaçıkoğlu kwam in de zomer van 2014 in De Kuip terecht, maar de Turkse aanvaller werd in vier seizoenen nooit een vaste waarde bij Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel stelt dat Başaçıkoğlu zeker bij Feyenoord had kunnen blijven, maar de 23-jarige aanvaller koos toch voor een vertrek. Başaçıkoğlu won met Feyenoord tweemaal de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en de landstitel in 2017.

In Rotterdamse loondienst scoorde Basacikoglu zeven treffers in 103 wedstrijden.