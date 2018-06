Bilal Basacikoglu lijkt een nieuwe club te hebben gevonden. De buitenspeler vertrekt bij Feyenoord en gaat tekenen bij Kayserispor. Maandag vertrokken Basacikoglu en zijn zaakwaarnemer naar de nummer negen van de Turkse competitie.

Basacikoglu kwam in de zomer van 2014 in De Kuip terecht, maar de aanvaller werd in vier seizoenen nooit een vaste waarde bij Feyenoord.

In Rotterdamse loondienst scoorde Basacikoglu zeven treffers in 103 wedstrijden.