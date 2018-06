Provincie hangt doeken op langs kanaal tegen geluidsoverlast

De provincie Zuid-Holland denkt met speciale doeken de herrie terug te dringen langs het kanaal de Schie. De doeken zijn geplaatst na klachten van omwonenden die last hebben van de werkzaamheden aan het kanaal.

De scherpe bocht in het kanaal bij Rotterdam-Overschie wordt verlegd voor de scheepvaart. Met het oog daarop moeten nieuwe damwanden de grond in worden getrild wat volgens enkele bewoners herrie veroorzaakt.

De doeken zijn over hekken gehangen en moeten het geluid absorberen en dempen. Menno Zijlstra van de provincie benadrukt dat het plan om doeken op te hangen er al lag voordat er klachten waren.

Oordoppen

Bewoner Gerard Vink hebben de doeken geen zin. "Maandagmorgen zijn ze op 10 meter van onze woning begonnen, en het is nog net zoveel herrie. Daarom heb ik om gehoorbescherming gevraagd, dat lijkt me het minsten wat ze kunnen doen."

Prompt lagen er oordoppen bij Gerard op de mat. Volgens de omgevingsmanager van het gebied "een kleine moeite om de hinder tot aanvaardbare proporties terug te brengen."

Erg blij is Gerard niet met zijn cadeau. "Het is ongelooflijk, dat volwassen mensen dat zo kunnen oplossen. Ik begin cynisch te worden."

Volgens Gerard komt het geluid boven de toegestane drempel van 80 decibel: hij meet zelf soms 99 decibel met zijn telefoon.

"Ik ga daarom om 08:00 uur, zodra de werkzaamheden beginnen, gelijk het huis uit om aan de herrie te ontsnappen", zegt Vink.

Zijlstra ontkent niet dat de hinder 99 decibel kan bereiken, maar dat duurt niet de hele dag. "Er wordt voor 5 minuten gedrild en daarna voor 25 minuten niet.

Tijdens het drillen kunnen die pieken tot 99 db te horen zijn. Daardoor is er geen sprake van overlast die gehoorschade kan aanrichten. Bij langdurige blootstelling aan 99 decibel kan dat wel gebeuren, maar het is dus iedere keer maar voor 5 minuten het geval."

Ondergrond

Een van de redenen voor de overlast is dat de ondergrond verschilt. Het gaat om damwanden van 18 meter lang en 70 centimeter breed die steeds per twee worden geplaatst.

Op sommige plekken waar de damwand in de klei moet, is de ondergrond stugger en harder. "Dan is er meer kracht nodig om er doorheen te komen wat dus ook meer geluidsoverlast veroorzaakt", zegt Zijlstra.

Metingen

De provincie houdt met geijkte meetapparatuur goed in de gaten of de overlast binnen de wettelijke eisen blijft. Die meetapparatuur hangt ook bij een van de woningen die het geluid continu monitoren.

"De hinder is voor iedereen vervelend, maar de wanden moeten nou eenmaal geplaatst worden. Daarnaast merk je niets van het geluid als je 's ochtends vertrekt naar je werk en aan het einde van de dag weer thuiskomt, maar dat betekent niet dat we de klachten van meneer Vink niet serieus nemen."

Het plaatsen van de damwanden duurt nog drie weken.