Deel dit artikel:











Bandendieven actief in Rotterdam-Blijdorp Dieven ontdoen auto's van hun velgen en banden op parkeerplaats in Blijdorp

In Rotterdam-Blijdorp zijn op de gratis parkeerplaats naast het Vroesenpark in korte tijd meerdere auto'sgestript van hun banden. Bewoner Xander Schoenmaker overkwam het zelfs twee keer in twee weken tijd.

De parkeerplaatsen, naast Tenniscentrum Blijdorp, worden veel gebruikt door nieuwe bewoners van de wijken Blijdorp en Bergpolder, Daar geldt sinds kort een nieuw parkeerbeleid waarbij nieuwe bewoners van de wijk vanwege de hoge parkeerdruk niet meer vanzelfsprekend aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning. Gratis parkeren

"We staan nog op de wachtlijst voor een vergunning en hadden geen andere optie dan onze auto op dit gratis parkeerterrein te zetten. Het is aan de rand van de wijk en een beetje afgelegen. "We staan nog op de wachtlijst voor een vergunning en hadden geen andere optie dan onze auto op dit gratis parkeerterrein te zetten. Het is aan de rand van de wijk en een beetje afgelegen. Twee weken geleden belde de politie ons uit bed om te vertellen dat onze banden onder onze auto vandaan waren gehaald. Ook andere auto's stonden er zonder banden. En afgelopen zaterdag gebeurde het weer en op dezelfde plek, maar dan met onze huurauto." Trend

Schoenmaker kreeg van de politie te horen dat er sprake zou zijn van een trend: "Waar eerder airbags en navigatiesystemen uit auto's werden gestolen, zijn banden met metalen velgen nu het doelwit. Ze hoeven er de auto niet voor open te breken en er gaat ook geen alarm af. Lekker makkelijk dus." Schoenmaker kreeg van de politie te horen dat er sprake zou zijn van een trend: "Waar eerder airbags en navigatiesystemen uit auto's werden gestolen, zijn banden met metalen velgen nu het doelwit. Ze hoeven er de auto niet voor open te breken en er gaat ook geen alarm af. Lekker makkelijk dus." Schoenmaker is boos op de gemeente Rotterdam. "Ze zouden beter toezicht moeten houden op deze parkeerplaats en wat aan het parkeerbeleid moeten doen. In onze straat is altijd plek genoeg en toch moeten we wachten op een parkeervergunning." "We zijn een maand geleden vanuit Rhoon naar Rotterdam verhuisd, maar dit was bepaald geen warm welkom."