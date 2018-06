Station Rotterdam Centraal kort ontruimd

Het station Rotterdam Centraal is dinsdagochtend ontruimd geweest. Alle winkels moesten halsoverkop de deuren sluiten en alle mensen moesten het station verlaten.

De ontruiming begon even na 08:30 uur en duurde ongeveer een half uur. Daarna werd het station vrijgegeven.

Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een technische storing in de brandmeldinstallatie, zei een woordvoerder van de politie.

De politie had deze ochtend een oefening in de stationshal, maar dat heeft volgens de woordvoerder niets met de ontruiming te maken.