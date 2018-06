Deel dit artikel:











Thema bootstokfestival niet goed begrepen

Het Kralingse Bos Boothstockfestival, met good old dj's Michel de Hey en Benny Rodrigues en zo'n 13.000 house-liefhebbers in hun zog, had voor de bezoekers toch een wat lastig (kledings)thema in zich dit jaar.

Slechts een enkele had het bootstok oftewel de 'roeien met de riemen door de ruiten die je wel of niet hebt'-thematiek op juiste waarde geschat en dus dito geinterpreteerd. In de randomisé nam Gerard Olthaar van het gelijknamige Gé en/of Gay-reizen de veelal volstrekt verwarde passagiers in z'n speciaal geprepareerde bootstok-vaartuig mee voor een tochtje over de nogal onstuimige mensenzee. JMT-producties stond als vanouds weer tot in de late vroege uurtjes garant voor dit blijde verwarringsfestigeval Jack F Kerklaan hing ook even met z'n bovenlip over de trekhaak en dobberde zo zijn rondjes in die algehele basbrijmalaise-polonaise tussen de doorsnee Rotterdammerts en andere al dan niet bekende nobodys' een wijle mee...