Feyenoord en Excelsior beginnen competitie tegen promovendi

Feyenoord start het nieuwe eredivisieseizoen op zondag 12 augustus met een uitwedstrijd bij De Graafschap. De wedstrijd tegen de promovendus uit Doetinchem begint om 14:30 uur.

Excelsior trapt het nieuwe seizoen een dag eerder af. Op zaterdag 11 augustus is Fortuna Sittard, dat voor het eerst sinds 2002 terug is in de eredivisie, om 20:45 uur de tegenstander in het Van Donge & De Roo stadion.

In de tweede speelronde staat de Rotterdamse derby op het programma. Feyenoord ontvangt dan om 14:30 uur Excelsior in de Kuip. De eerste klassieker van het nieuwe seizoen wordt op 28 oktober gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Op zondag 27 januari is de klassieker in Rotterdam, ook die wedstrijd begint om 14:30 uur.

Nieuw in de eredivisie is het tijdstip van de vroege wedstrijd op zondag. Die gaat van 12:30 uur naar 12:15 uur. Met de komst van de Video Assistant Referee (VAR) is het gewenst dat er meer tijd zit tussen het einde van de eerste zondag-wedstrijd en de start van de 14.30 uur-wedstrijd.

Een week voor aanvang van het nieuwe erediviseseizoen strijdt Feyenoord al met PSV om de Johan Cruijff schaal. De wedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar wordt op zaterdag 4 augustus om 18:00 uur in Eindhoven gespeeld.

De Jupiler League begint een week later dan de eredivisie en in de eerste speelronde wacht Sparta direct een zware opgave. De Kasteelclub gaat op vrijdag 17 augustus op bezoek bij het eveneens gedegradeerde FC Twente. FC Dordrecht opent het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Beide wedstrijden beginnen om 20:00 uur. Sparta - FC Dordrecht staat vrijdag 28 september op het programma. Vrijdag 15 februari reist Sparta af richting de Krommedijk.