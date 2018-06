Erasmus MC moet deel patiënten afzeggen door stroomstoring

Niet alle patiënten kunnen dinsdag terecht in het Erasmus MC. Door een stroomstoring in delen van het gebouw kan de patiëntenzorg niet volledig opstarten, meldt het Rotterdamse ziekenhuis.

De storing ontstond in de nacht van maandag op dinsdag in de stoominstallatie. Die installatie is onder meer nodig voor de sterilisatie van operatiegereedschap en voor luchtbehandeling. De stoominstallatie is uitgeschakeld.

Als gevolg van de storing bij de stoominstallatie is in de kelder van het ziekenhuis ook een waterlekkage ontstaan. Dit heeft geleid tot een stroomstoring.

Door de problemen gaan een aantal geplande behandelingen in het ziekenhuis niet door. Deze patiënten worden afgebeld en krijgen voorrang bij een nieuwe afspraak. Het Erasmus MC vangt wel de ernstig zieke of gewonde patiënten op.