Vanavond in De Zoekmachine

Sensoren die aangeven dat een ondergrondse afvalbak vol is, calamiteitenploegen die op bergen rotzooi afgaan, hoge boetes voor het plaatsen van afval naast een container... De gemeente Rotterdam probeert op allerlei manieren de stad schoner te krijgen.

Maar volgens vuilophalers ligt het in bepaalde wijken voor een groot deel toch aan de bewoners zelf. "Wij zijn zes dagen in de week bezig met de troep opruimen. De mensen nemen dat allemaal maar voor lief. Ze spreken elkaar ook niet aan op volle vuilniszakken die niet in de container passen,"zegt Vincent van der Kaai, terwijl hij zakken met onbestendige inhoud, matrassen, glas en ander afval in zijn vuilniswagen gooit.

Samen met collega Niels Magdalena zorgt hij ervoor dat alles wat er naast de containers is gegooid wordt opgeruimd, zodat daarna de wagen langs kan komen die de ondergrondse bak optilt en leegt.

In het programma De Zoekmachine deze week de vraag: "Waar zijn de vuilnismannen gebleven in Rotterdam-Carnisse?" De vragenstelster, een bewoonster van die wijk, vond het de laatste tijd nog viezer dan normaal.

In De Zoekmachine wordt duidelijk dat er vorige maand inderdaad een korte periode sprake is geweest van vollere vuilcontainers, omdat een nieuw systeem voor slim vuilophalen kinderziektes vertoonde. De zogeheten 'vulgraadmeting', waarbij op een tablet te zien is welke containers vol zijn, zodat de vuilniswagen er snel langs kan gaan, werkte nog niet optimaal. Die opstartproblemen zouden inmiddels zijn verholpen.

Toch liggen er, vooral na het weekend, nog steeds enorme bergen afval naast de containers in Carnisse. Volgens de vuilophalers omdat veel wijkbewoners veel te snel denken dat de container vol zit en dat niet controleren. Bovendien wordt grofvuil te pas en te onpas op straat gezet.

Vuilophaler René Voormolen: "Ik denk dat er nog meer propaganda gemaakt moet worden hoe mensen hun afval moeten aanbieden. En dat ze weten wat voor boete ze kunnen krijgen (125 euro, red)."

