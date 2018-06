Deel dit artikel:











Pas op: eikenprocessierups weer massaal in Rotterdam Foto: ANP/Ginopress

De eikenprocessierups is terug van weggeweest, alleen lijkt het dit jaar erger te zijn dan ooit. Onder meer in het Kralingse Bos en het Zuiderpark in Rotterdam is de overlastgevende rups al gespot. De diertjes veroorzaken jeuk, die tot drie dagen kan aanhouden.

"Er zijn er dit jaar ontzettend veel. Op meer plekken dan andere jaren", zegt Ronald Loch van de gemeente Rotterdam. De nesten zijn te herkennen door de witte bol die ze vormen. "Het is al tien jaar aan de gang. Het begon met een paar nestjes, maar dit is niet normaal." De rupsen leveren een probleem voor de volksgezondheid op, zegt Loch. De eikenprocessierups heeft maar liefst 700 duizend brandharen, die bij aanraking kunnen zorgen voor een gigantische jeuk. "Als je in de buurt komt van zo'n rups, schiet hij die brandharen af. Die blijven in je huid zitten."

Nesten verwijderen

Verschillende gemeentewerkers zijn momenteel bezig bij de Nancy van Zeelenbergsingel om de insecten te verwijderen uit de eiken. Dat gebeurt met behulp van een soort stofzuiger. De werklui zijn voor die taak helemaal ingepakt, anders worden ze zelf slachtoffer van de beestjes. "Het is heel vervelend werk", zegt Loch. De mannen moeten heel goed kijken om de kleinste nesten te kunnen vinden in de bomen. "Soms zitten er kleine nestjes, die je snel over het hoofd kan zien. Die groeien uit tot grotere nesten. Ze moeten echt eksterogen hebben om alles op tijd en snel weg te kunnen halen."

Melden

In totaal gaat het om tientallen nesten in Rotterdam. "De locaties ken ik niet allemaal. Ze zijn al gedeeltelijk weggehaald, maar ze zaten zelfs bij een kinderopvang waar zo'n boom staat op het terrein." Ook in de buurt van fietspaden, wandelpaden zijn de nesten inmiddels gespot. Maar de gemeentewerkers zien lang niet alles, zegt Loch. "Achter onze rug groeien die beesten weer aan." Hij roept mensen dan ook op het vooral te melden als ze een nest zien. "Liever twee keer melden, dan helemaal niet."