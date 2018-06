Deel dit artikel:











Aanhangwagen vol zand kantelt op A4 Foto: Rijkswaterstaat

Een ongeluk in de Beneluxtunnel heeft dinsdagochtend voor file op de A4 gezorgd. In de tunnelbuis richting Den Haag is een busje met een aanhangwagen vol zand gekanteld.

De tunnelbuis is daardoor dicht geweest. Het verkeer dat vast kwam te staan in de tunnel is teruggeleid om vervolgens de tunnelbuis ernaast te pakken. Het busje is inmiddels weggehaald. Ook het zand dat verspreid door de tunnel lag, is opgeruimd.