Laatste stappen voor grootste team in Rotterdamse Run for Kika

Het duurt nog twee weken voor de Run for Kika in Rotterdam gelopen wordt om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker, maar de lopers van Team Celeste zijn al goed op weg. Het team, het grootste dat meeloopt dit jaar, heeft al meer dan 12 duizend euro opgehaald.

Team Celeste verschijnt 24 juni met 150 lopers aan de start van de Run for Kika. Maandagavond stond de eerste gezamenlijke training op het programma, in Rotterdam-Ommoord. Het team is opgericht voor de 17-jarige Celeste, die vorig jaar rond deze tijd te horen kreeg dat ze leukemie heeft. Dat was op de dag dat ze ook slaagde voor haar vmbo.

"Ze zaten aan de taart thuis", vertelt een vriendin van de ouders. "De dokter kwam vertellen dat ze mee moest, naar het Sophia Kinderziekenhuis. Dat is natuurlijk verschrikkelijk."

Tegenslagen

Inmiddels heeft Celeste vele behandelingen achter de rug. "Ze heeft veel tegenslagen gehad", zegt de vriendin. "Bij elke gebeurtenis die te maken heeft met kanker, mocht ze een kraal aan haar ketting doen. Die is ontzettend lang. Maar vanaf nu kijken we vooruit."

Op 4 mei heeft Celeste een stamceltransplantatie gehad. Ze heeft te maken gehad met veel complicaties, maar inmiddels is ze goed aangesterkt, zegt Angelique van Opijnen, van de organisatie van Team Celeste.

Of ze genoeg is aangesterkt om de Run for Kika bij te wonen, is nog onzeker. "Celeste kennende zal ze er alles aan doen om er bij te zijn", zegt Van Opijnen.

De sponsorloop voor onderzoek naar kinderkanker wordt op 24 juni gehouden in het Zuiderpark in Rotterdam. De deelnemende teams hebben tot nu toe ruim 160 duizend euro opgehaald.

