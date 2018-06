Dader carjacking razendsnel gevonden door 'Zoek mijn iPhone'

Een ooggetuige van de autoroof maandag op het Kleinpolderplein in Rotterdam heeft de politie geholpen de dief te achterhalen. Hij kon precies de locatie van de gestolen auto doorgeven, via een programma om een verloren iPhone terug te vinden.

De ooggetuige, dj Amrish Raghosing, zag de carjacking op de A20 voor zijn ogen gebeuren. Hij kwam direct in actie toen hij zag dat het slachtoffer uit haar auto werd gesleurd. "Ik kwam net een paar seconden te laat aan, want die man was er al met de auto vandoor gegaan", zegt Raghosing.

Zoek mijn iPhone

Hij hoorde van het slachtoffer dat haar telefoon nog in de auto lag. "Ik zei: gebruik mijn telefoon en log in op 'Zoek mijn iPhone'", aldus Raghosing. Zo zagen ze precies waar de auto op dat moment was.

De politie was net aangekomen en daar gaf Raghosing zijn telefoon aan agenten. Die konden op hun beurt eenheden sturen richting de auto. "We konden via de portofoon van de agenten horen waar ze naartoe gingen. En zo hoorden we later ook dat de man overleden was."

De dader was op hoge snelheid via de A13, de A4 en de A12 richting Zoetermeer gereden. Onderweg veroorzaakte hij meerdere aanrijdingen.

Ter hoogte van Ypenburg stopte de man en liep hij naar het spoor. Daar wachtte de man op een trein, die hem vervolgens aanreed. De politie gaat uit van zelfdoding.

Raghosing vond de man heel kalm toen hij op de auto afliep. "Ik dacht dat ze elkaar kenden", zegt de dj. "Totdat hij de deur via het open raam geopend had en zijn mes trok. Toen zag ik dat hij in alle staten was."

"Hij reed bij dat kruispunt gewoon de stoep op en vervolgens reed hij een stuk over een fietspad om de snelweg op te rijden", vertelt de dj. "Toen dacht ik al: die auto gaat niet heel terug komen. Maar ik had niet verwacht dat hij twintig minuten later overleden zou zijn."

De vrouw van wie de auto gestolen werd, was in shock na de overval. "Ik heb haar na het verhoor naar huis gebracht. Haar man, die thuis was, wist ook niet wat hij moest zeggen."