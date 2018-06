Politie slaat acht inbrekers in de boeien in Rotterdam

De politie heeft de afgelopen maanden acht verdachten aangehouden voor woninginbraken in Zuidwijk en Pendrecht. Hiermee denkt de politie minstens tien inbraken in Rotterdam-Zuid te hebben opgelost.

De politie startte in maart een uitgebreid onderzoek, omdat er een piek was in het aantal inbraken in Zuidwijk en Pendrecht. Met inzet van lokmiddelen en surveillerende agenten op verschillende plekken, kreeg de politie zicht op een groep jongeren uit de omgeving.

Toen een van deze jongeren werd gevolgd, zagen de agenten hem inbreken in een auto. Hij werd direct aangehouden.

De inbraken in de wijken hielden niet op na deze aanhouding. Begin april werd er ingebroken in een huis in Pendrecht. De dieven vertrokken met sieraden ter waarde van duizenden euro's. Deze sieraden werden door de politie teruggevonden bij een opkoper. Via camerabeelden konden deze twee inbrekers worden opgepakt.

Daling aantal inbraken

Tussen begin mei en begin juni zijn nog vijf verdachten opgepakt, waardoor het totaal komt op acht aanhoudingen. Sinds deze aanhoudingen is er volgens de politie een sterke daling van het aantal inbraken in de twee Rotterdamse wijken.