Van Vilsteren verliest finale met 3x3 basketballers

Barendrechter Sjoerd van Vilsteren heeft met de Nederlandse basketballers de finale van het WK 3x3 verloren van Servië. Nederland had lang uitzicht op een goed resultaat, zeker bij een 8-6 voorsprong. Uiteindelijk wist Servië toch nog terug te komen. Oranje won in de halve finale nog met 21-16 van Slovenië. Dinsdag 15:00 uur stond de finale op het programma.

Nederland - Servië was een herhaling van de vorige WK-finale, waarin Oranje met 21-18 ten onder ging. Van Vilsteren verloor de finale van dinsdag, samen met ploeggenoten Jesper Jobse, Dimeo van der Horst en Aron Royé, met 16-13.

De sport basketbal 3x3 zal over twee jaar debuteren op de Olympische Spelen in Tokio. Elk team heeft drie spelers in het veld staan, waarbij er maar één basket gebruikt wordt.