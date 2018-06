Dak van Rotterdams stadhuis voor één keer toegankelijk tijdens zomeravondconcert

Deze zomer krijgt een select groepje de kans om het stadhuis in Rotterdam vanaf het dak te bekijken. Op 15 augustus geeft de stadsbeiaardier er een zomeravondconcert.

Het dakterras wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot stadspodium. Stadsbeiaardier Richard de Waardt bespeelt de 63 klokken in de toren van het stadhuis. Hij treedt op samen met de band The Yes Please.

Het dak van het stadhuis wordt alleen gebruikt als rokersterras. "Jarenlang loop ik als stadsbeiaardier al over dat dak als ik de klokken bespeel", zegt Richard de Waardt. "Dan denk ik: wat een mooi terras."

Het uitzicht is bijzonder, want de bezoeker wordt helemaal omringd door het gebouw. Mensen kunnen recht onder de toren met de klokken zitten. "Er is ook een kleine toren", zegt De Waardt. "En die gaan we ook gebruiken. Tijdens het concert komt daar een violist uit tevoorschijn."

Mix van boven en beneden

Ook wat geluid betreft wordt het concert verrassend. "De zanger begint met zijn gitaar vanuit de toren waar ik de klokken bespeel", legt hij uit. "Daar staan ook boxen, zodat zijn geluid ook echt daar vandaan komt. Dat doen we ook met de violist. Dus we gaan een hele mooie mix maken van boven en beneden."

Wie nu nog besluit dat concert te gaan bekijken, komt van een koude kermis thuis. Het concert is volgeboekt. "Er mag maar een beperkt aantal mensen op dat dak", zegt de Waardt. "We hebben zelfs een tweede concert op dezelfde avond moeten organiseren om alle aanmeldingen kwijt te kunnen."

Voor mensen die buiten de boot vallen, is er toch nog een oplossing. Het geluid van het concert is goed te horen in de tuin van het stadhuis, die ook vrij toegankelijk is.