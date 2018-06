Kinderdijkse molen krijgt geld voor restauratie

Een van de molens in Kinderdijk krijgt geld van de overheid voor restauratie. Nederwaard Molen 4 is één van de ruim vijftig molens die geld krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor molenbehoud. De molens verdelen samen 3,5 miljoen euro.

De Nederwaard Molen 4 is in 1738 gebouwd door Aart van der Schoot. In de molen wonen nog steeds mensen. Eind jaren '70 is bij een grote renovatie het metselwerk van de romp hersteld. Wat er nu aan de molen gerepareerd moet worden, is niet bekend.

Het geld wordt beschikbaar gesteld aan het molenfonds van De Hollandsche Molen. Andere molens die van het geld gerestaureerd kunnen worden staan onder andere in de buurt van Amsterdam en in Drenthe.

De 3,5 miljoen euro komt uit de extra 325 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor het erfgoed in Nederland. Een eerste deel is nu verdeeld. Daarmee kan nog dit jaar een begin gemaakt worden met de restauratie van een aantal monumenten.