Vage stuurbeweging nekt automobilist met drugs in Vlaardingen foto: archief

Agenten hebben op de Marathonweg in Vlaardingen een autobestuurder aangehouden die meer dan 30 gram harddrugs in zijn auto had.

De agenten besloten de 26-jarige Rotterdammer te controleren omdat hij een vage stuurbeweging had gemaakt. Ze zagen dat hij snel nog iets verstopte toen hij aan de kant werd gezet. Tussen zijn stoel en de handrem lag een zakje met verdovende middelen. Achter het ventilatierooster was nog een flinke hoeveelheid drugs verstopt, zo'n 30 gram. Die zaten in een sok. Agenten hebben de drugs in beslag genomen, net als enkele honderden euro's die ze in de auto vonden.