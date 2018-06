Deel dit artikel:











Touzani mogelijk ambassadeur van WK-bid 2026 Soufiane Touzani (links)

De Rotterdamse straatvoetballer Soufiane Touzani is gevraagd ambassadeur te zijn van het WK-bid van Marokko voor het WK van 2026. Dat meldt hij via zijn LinkedIn- en Twitterpagina. Marokko is, samen met Canada, de Verenigde Staten en Mexico, in de race om het wereldkampioenschap van 2026 te organiseren.

Touzani is niet de enige die gevraagd is voor de rol van ambassadeur, dit doet hij samen met oud-voetballers Lothar Matthäus en Roberto Carlos. In een filmpje, dat is opgenomen in Marrakech, is te zien hoe Touzani samen met de twee legendes een balletje trapt. Hij doet dit ook nog eens met een knipoog naar de Nederlandse fans, aangezien hij de Duitser Matthäus een "verse panna" geeft.