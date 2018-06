Deel dit artikel:











VIDEO: Radartoren van 70 meter dwars door Rotterdam naar Tweede Maasvlakte Foto: MediaTV

Met een speciaal transport is dinsdagochtend de nieuwe radartoren van het Havenbedrijf Rotterdam naar de Tweede Maasvlakte gebracht. Het zeventig meter hoge gevaarte werd in drie stukken over de Maas vervoerd.

De radartoren is gebouwd op de werkplaats van Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel. Het transport vertrok tussen 10:00 en 11:00 uur uit Krimpen. Woensdag begint het Havenbedrijf met de installatie van de toren op de zeewering aan de Prinses Maximaweg. De nieuwe radarinstallatie is nodig, omdat de oude aan het eind van zijn bouwkundige levensduur zit.