Groenteboer haalt geld op voor Maak Kanker Kansloos

Frank van Wijngaarden is groenteboer bij de Albert Heijn Laan op Zuid en zette daar een enorme collectebus neer voor zijn actie Maak Kanker Kansloos. Hij verloor zijn moeder al aan de ziekte en bij zijn vader is endeldarmkanker geconstateerd. Hij is blij met elke cent en telt secuur het opgehaalde geld.