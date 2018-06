Op de afrit van de A16 naar het centrum van Dordrecht is net voorbij de Drechttunnel een motorrijder onderuit gegaan. De afrit is afgesloten voor onderzoek.

Een automobilist zag de motorrijder vallen en alarmeerde de hulpdiensten. Die zetten onder meer een traumahelikopter in.

De motorrijder is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend.