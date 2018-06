Deel dit artikel:











Politie pakt acht vrouwen op in hennepkwekerijen Foto: Politie Eenheid Rotterdam

Surveillerende agenten zijn in de Heer Hugostraat in Rotterdam-Kralingen dinsdagochtend op twee hennepkwekerijen gestuit. Ze roken er een indringende wietgeur. In de twee panden stonden zo'n duizend planten. Die zijn vernietigd.

Toen de politie binnenviel waren in de panden acht Bulgaarse vrouwen aan het werk. Die zijn opgepakt. De vrouwen zijn tussen de 22 en 56 jaar oud.