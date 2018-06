Deel dit artikel:











Rijnmond Nu helpt je op weg met de uitagenda Waar kun je allemaal naar toe?

Een blik naar buiten leert dat het nou niet 'de paden op de lanen in' is... Of toch wel? Sowieso zijn de latere vooruitzichten gunstig, dus laat je tussen 18.00 en 19.00 uur inspireren door Rijnmond Nu, met de uittips. Een soort 'Rijnmond Nu De Boer Op'. We richten het komend uur de antennes op Zuid-Holland-Zuid; denk aan Dordrecht, maar bijvoorbeeld ook aan Voorne-Putten.

Geschreven door Ruud de Boer

Heb je zélf een tip voor de luisteraar? Pitch het! Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mailtje naar Nu@Rijnmond.nl . Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.