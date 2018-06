Moeder van crimineel mag in haar huis blijven wonen

De Schiedamse mevrouw K. hoeft voorlopig haar huis aan de Mariastraat niet te verlaten. Wooncorporatie Woonplus wilde het huis uiterlijk 10 juli leeg hebben. De Rotterdamse rechter heeft die eis afgewezen.

Volgens de rechter is er geen spoedeisend belang om de woning op korte termijn te ontruimen. Woonplus had de huurovereenkomst met de vrouw in juli vorig jaar kunnen beëindigen. Dat is toen niet gebeurd. Woonplus kan nog wel een bodemprocedure beginnen.

Harddrugs



Mevrouw K. woonde meer dan 20 jaar in haar huis. Vorig jaar moest ze naar een begrafenis in Turkije. Terwijl ze daar was, vond de politie bij invallen twee keer harddrugs in het pand.De drugs en een nepwapen waren eigendom van haar zoon. De vrouw wist niet dat hij op het criminele pad was.

De vondst was voor burgemeester Lamers van Schiedam reden om het pand te sluiten. Woonplus heeft bij zo'n besluit de stelregel dat de huurovereenkomst ook wordt ontbonden. Maar de wooncorporatie wachtte de uitspraak van de beroepsprocedure van mevrouw K. af.

Huur

Mevrouw K. mocht uiteindelijk na negen maanden sluiting in april haar woning weer betrekken. Tijdens het kort geding eiste zij de huur terug over de periode dat ze elders moest wonen. Die vordering wees de rechtbank af.

Mevrouw K. is blij met de uitspraak. Hetzelfde geldt voor de buurt, die de vrouw in april al feestelijk onthaalde.

Woonplus moet de uitspraak van de rechter nog bestuderen en wil daarna pas reageren.