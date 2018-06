Veel minder leerlingen op middelbare scholen

Middelbare scholen in de regio krijgen de komende 15 jaar te maken met een flinke daling van het aantal leerlingen. In Zuid-Holland-Zuid daalt dit aantal in de regio het sterkst, daar zitten in 2031 vermoedelijk 23 procent minder leerlingen op het vmbo.

Ook de daling van het aantal havo- en vwo-leerlingen in Zuid-Holland Zuid daalt sterk. Daar zitten over 15 jaar respectievelijk 16 procent en 12 procent minder leerlingen in de klas.

Opvallend is dat in de regio Rijnmond het aantal havoërs en vwo'ers met 1 procent stijgt, dat blijkt uit cijfers van het DUO. De dalingen in dit deel van de regio zijn minder, het aantal scholieren daalt met maximaal tien procent op het vmbo.

113 duizend leerlingen

De daling van het aantal leerlingen is al ingezet: dit jaar volgen er 10 duizend leerlingen minder voortgezet onderwijs in Nederland dan vorig jaar. In 2031 is die daling opgelopen tot 113 duizend leerlingen.

Minister Arie Slob van Onderwijs vindt dat scholen meer moeten gaan samenwerken om te zorgen voor een goed en dekkend onderwijsaanbod in de regio. Tot nu toe concurreren ze volgens hem onderling teveel om zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen.

Makkelijker fuseren

Het kabinet gaat het daarom makkelijker maken voor scholen om te fuseren. Ook worden de regels versoepeld om scholen om te vormen tot nevenvestiging. Schoolbesturen die samenwerken krijgen ondersteuning van de overheid.

​Volgens minister Slob moeten scholen er wel voor zorgen dat kinderen overal in Nederland op een redelijke afstand van hun huis naar een school kunnen die bij ze past.

In het primair onderwijs daalt het aantal leerlingen al een aantal jaar. Op dat gebied werken scholen in veel regio's al samen.