Erasmus MC heeft nog dagen last van storing

De afdelingen van het Erasmus MC die vandaag patiënten naar huis moesten sturen na storing in de stoominstallatie, draaien naar verwachting maandag weer op volle kracht.

Door een lekkende waterleiding in de oude bouw van het ziekenhuis was 70 centimeter water in de kelder komen te staan. Afgelopen nacht leidde dat tot een stroomstoring en een storing in de installatie waar instrumenten in worden gesteriliseerd.

Het ziekenhuis moest patiënten naar huis sturen, mensen afbellen of mensen doorsturen naar andere ziekenhuizen. Dat gebeurde op de afdelingen Neurologie, Verloskunde, Gynaecologie en bij IVF-behandelingen.

Volgens directeur Menno Riemersma van het Erasmus MC is de stroomstoring inmiddels opgelost. "Met het repareren van de stoomleiding wordt morgen begonnen door speciale monteurs."

De medische instrumenten worden op dit moment bij andere ziekenhuizen in de regio ontsmet, zodat operaties gewoon door kunnen gaan.