Geen water voor bijna 150 huishoudens rond Boezemsingel Rotterdam

Rondom de Boezemsingel in Rotterdam-Crooswijk hebben 142 huishoudens dinsdagavond geen water. Dat komt door een gesprongen hoofdwaterleiding. Naar verwachting is het euvel aan het begin van de nacht weer opgelost.

Door het wateroverlast is de weg ter hoogte van de Boezemdwarsstraat in beide richtingen afgesloten. Ook tram 7 rijdt niet over die straat. De tram wordt omgeleid via de Goudsesingel.

Om omwonenden toch van water te kunnen voorzien heeft waterbedrijf Evides watertappunten geplaatst aan de Boezemsingel en Boezemdwarsstraat.

Eerder op de avond is er een breuk in de waterleiding ontstaan na graafwerkzaamheden. Daarbij is een enorme hoeveelheid water vrijgekomen.

De brandweer heeft een groot deel van het water weggepompt en de lekkage gedicht. Evides pompt in de loop van de avond de rest van het water weg en repareert de leiding. Dit duurt naar verwachting tot 02:00 uur.

Door het water is een stoep voor de ingang van een appartementencomplex weggespoeld en is het trottoir niet meer stabiel.