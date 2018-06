Deel dit artikel:











Wateroverlast op Boezemsingel Rotterdam Foto: MediaTV

Een gesprongen hoofdwaterleiding op de Boezemsingel in Rotterdam-Kralingen zorgt dinsdagavond voor wateroverlast. De straat is ter hoogte van de Boezemdwarsstraat in beide richtingen afgesloten, ook tram 7 rijdt niet over die straat.

De tram wordt omgeleid via de Goudsesingel. Volgens de politie heeft een graafmachine de leiding geraakt. De brandweer had de lekkage na ongeveer een uur gestopt. Meerdere woningen in de omgeving hebben daardoor geen water. Ook is de stoep voor de ingang van een appartementencomplex weggespoeld en het trottoir niet stabiel.