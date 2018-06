Piepjonge bezoekers in Dordrechts Museum

Voor de peuters van de Dordtse kinderopvangorganisatie COKD stond dinsdag een bijzonder uitje gepland. Dit keer geen speeltuin of kinderboerderij, maar een bezoek aan het Dordrechts Museum.

"Wij vinden het belangrijk dat jonge kinderen in aanraking komen met kunst", zegt Brigitte Timmermans van de stichting Kunstfanaatjes. De stichting nam het initiatief voor de Peuter Museum Tour.

"Kunst, zoals op schilderijen, sluit goed aan bij het creatief aanbod van een kinderdagverblijf. Daar tekenen kinderen, knutselen ze en maken ze muziek." Dat mogen de kleintjes in het museum ook en ze lijken zich opperbest te vermaken.

Ook voor medewerkers

Volgens Timmermans is dat precies de bedoeling. "Het moet educatief, maar ook hartstikke leuk zijn." De tour is ook ontwikkeld voor medewerkers van het museum. "Die leren hoe je spelenderwijs met jonge kinderen naar kunst kunt kijken."

In het buitenland bestonden dit soort initiatieven al, zegt Brigitte Timmermans. "Daarom besloten wij vorig jaar te experimenteren met een baby-tour in Den Haag en een peuter-tour in Dordt."

Voor de peuters van de COKD zijn het deze en volgende week dus herhaalbezoeken: "maar we organiseren dit graag ook voor andere kinderopvangorganisaties. Een mailtje naar info@kunstfanaatjes.nl en wij komen in actie."