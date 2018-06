Deel dit artikel:











Derde Europese titel voor Fontijn Nouchka Fontijn (derde links) is weer Europees kampioen boksen

Nouchka Fontijn is dinsdag in de Bulgaarse hoofdstad Sofia voor de tweede keer Europees kampioene geworden. De Schiedamse boksster versloeg in de finale van de klasse tot 75 kg Maria Boroetsa uit Oekraïne.

Dit is de derde Europese titel voor Fontijn, die in haar klasse tot de wereldtop behoort. In 2015 pakte zij goud op de Europese Spelen en een jaar later veroverde de Schiedamse zilver op de Olympische Spelen.