Ouderenvierdaagse door IJsselmonde: 'Je leert ook weer andere mensen kennen'

In een lint door IJsselmonde

"Meestal worden we vergeten, maar dit met elkaar vind ik geweldig." Senioren uit Rotterdam-IJsselmonde zijn dinsdag gestart met hun ouderenvierdaagse en vinden het een feest om mee te lopen of te rollen.

Vier dagen lang leggen de ouderen een route van twee of vier kilometer af, die begint bij zorgcentrum Sonneburgh. Iedereen kan daardoor meedoen. De korte route is voornamelijk voor voor ouderen met rollators en in rolstoelen.

Een senioren wandelaarster vindt het fijn dat ze naar buiten kan met generatiegenoten. "Ik vind het gezellig. Je leert ook weer andere mensen kennen."