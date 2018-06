Deel dit artikel:











Op de valreep vertrouwensbreuk in Barendrechtse coalitie Blijdschap bij Echt voor Barendrecht na de grote winst bij de verkiezingen (foto: Pieter van Hengel)

Twee dagen voor de installatie van de nieuwe wethouders in Barendrecht hebben de EVB-wethouders Vermaat en Van der Linden het vertrouwen opgezegd in CDA-wethouder Luijendijk. Dat laten zij de gemeenteraad per brief weten. Volgens Echt voor Barendrecht (EVB) heeft de CDA-er informatie achtergehouden over het binnenklimaat van een aantal basisscholen in de gemeente.

Het klimaat in vijf scholen in Barendrecht is onvoldoende. Peter Luijendijk heeft hierover naar de gemeenteraad een antwoordbrief gestuurd. De informatie die de wethouder gebruikt komt uit een onderzoek dat begin dit jaar is verricht. De resultaten hiervan zijn volgens wethouder Vermaat niet gedeeld met het college van B&W en de gemeenteraad. Het CDA voerde in verkiezingstijd campagne met een artikel met de kop: ‘Buitenzwembad? Liever frisse lucht in de scholen.' Volgens Vermaat was wethouder Luijendijk toen al op de hoogte van de onderzoeksresultaten. “Het achterhouden van de uitkomsten van dit onderzoek voor het college van B&W, is bestuurlijk een kwalijke zaak“, aldus Dirk Vermaat . Plein gemeentehuis

De EVB'ers nemen Luijendijk ook kwalijk hoe hij gehandeld heeft bij de herinrichting van het plein voor het gemeentehuis. De aanpak van de Binnenlandsebaan en het Binnenhof heeft gezorgd voor veel kritiek in Barendrecht. Luijendijk zou meerdere keren hebben aangegeven niet betrokken te zijn geweest bij deze verkeersoplossing. En dat terwijl hij weldegelijk verantwoordelijk zou zijn. Op de sociale media werd de kritiek vervolgens in de schoenen van Vermaat geschoven, zo schrijft hij zelf. De EVB-wethouders noemen dit 'bijzonder oncollegiaal'. Buitengesloten

De sfeer tussen Echt voor Barendrecht en de overige partijen is sowieso gespannen. EVB werd de grote winnaar van de verkiezingen, maar werd door de andere partijen buiten de coalitievorming gehouden. Donderdagavond worden de zes nieuwe wethouders (van de PvdA, VVD, CDA, D66, SGP/CU en GroenLinks) geïnstalleerd. EVB heeft boze Barendrechters opgeroepen naar deze installatievergadering te komen om hun ongenoegen te uiten.